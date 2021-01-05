إصابات كورونا حول العالم تقترب من 85.7 مليون حالة

اقترب إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم من 85.7 مليون حتى صباح اليوم وفق أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية.

وأظهرت بيانات الجامعة أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 85 مليونا و 654 ألف حالة.. فيما تجاوز عدد المتعافين 48.1 مليون، وتجاوز إجمالي الوفيات المليون و 853 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.