جونسون يعلن فرض الإغلاق العام في إنجلترا لمنع تفشي «كورونا»

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فرض «إغلاق» جديد في مختلف أنحاء إنجلترا بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا المتحور الأسرع انتقالاً.

وقال جونسون في مداخلة متلفزة إن الإغلاق الجديد الذي يماثل في صرامته نظيره في الربيع الفائت، يلحظ إقفال المدارس، على أن يستمر حتى منتصف فبراير المقبل إذا سمحت الظروف بذلك.