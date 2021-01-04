رئيس المخابرات المصرية يبحث بالخرطوم المصالح المشتركة

أسماء الحسيني (القاهرة - الخرطوم)



التقى الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي» النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني باللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية خلال زيارته إلى الخرطوم أمس.

وناقش اللقاء، الذي حضره مدير جهاز المخابرات العامة الفريق جمال عبدالمجيد، والسفير المصري بالخرطوم حسام عيسى مجمل العلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتطويرها وتعزيز المصالح المشتركة بين البلدين.

وعلى صعيد آخر، يبدأ وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوشين غداً الأربعاء زيارة للسودان، تعقبها زيارة رئيسة بنك الاستيراد والتصدير الأميركي كيمبرلي رييد بعد غدٍ الخميس.

وقالت مصادر سودانية مطلعة لـ«الاتحاد»: إن زيارتي المسؤولين الأميركيين رفيعي المستوى للخرطوم تفتحان الباب أمام تعامل الولايات المتحدة مع المؤسسات الحكومية السودانية في مجال التنمية والمشاريع الكبرى.

وأضافت المصادر: إن المسؤولين الأميركيين سيلتقيان خلال زيارتيهما برئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، وعدد من الوزراء السودانيين، في وزارات المالية والري والشؤون الاجتماعية، وسيناقشان إعادة السودان للنظام المصرفي العالمي وقضايا اقتصادية أخرى.

وقال نور الدين ساتي سفير السودان بواشنطن: إنه يتوقع أن تبحث زيارة الوزير الأميركي التزامات واشنطن لدعم السودان في المجالات المختلفة، خصوصاً الاستثمارات والتدفقات المالية عبر النظم المصرفية، وإعفاء الديون والدعم التنموي والإغاثي، وغيرها من المجالات الحيوية. وتعتبر زيارة وزير الخزانة الأولى لمسؤول أميركي إلى السودان بعد رفع اسمه من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب.