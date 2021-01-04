وكالة الأدوية الأوروبية: لن نتخذ قراراً بشأن لقاح «موديرنا»

أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية أنها لن تتخذ قرارا نهائيا مساء الاثنين في شأن السماح باستخدام لقاح شركة موديرنا ضد فيروس كورونا المستجد، على أن تستأنف مناقشتها في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وقالت الوكالة التي مقرها في أمستردام في بيان إن «المناقشات (...) في شأن لقاح موديرنا ضد كوفيد-19 لن تنتهي هذا المساء. ستتواصل الأربعاء».