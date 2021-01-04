كندا: إصابات كورونا تصل إلى 606 آلاف و76 حالة

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في كندا إلى 606 آلاف و76 حالة حتى الساعة 0730 صباح اليوم الاثنين بتوقيت تورونتو، وفقاً لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وارتفع عدد الوفيات في كندا إلى 15 ألفاً 880 حالة وفاة، بينما تعافى 510 آلاف و595 شخصاً من المصابين بمرض «كوفيد19-» الذي يسببه فيروس كورونا.

وقد مر نحو 49 أسبوعاً منذ تسجيل حالة الإصابة الأولى بفيروس كورونا في كندا.