«التعاون الإسلامي» تدين الهجومين على قريتين في النيجر

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة للهجومين اللذين استهدفا قريتي تشومبانغو وزرومداريا شمال غرب النيجر، وتسببا في مقتل مئات المدنيين الأبرياء وإصابة العشرات بجراح.

وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان اليوم، إدانته القاطعة للهجومين، موضحاً أن مرتكبيهما هم أعداء السلام في منطقة الساحل برمتها.

وتقدم العثيمين بخالص تعازيه لأسر الضحايا ولحكومة النيجر، راجياً عاجل الشفاء للجرحى، مؤكداً تضامنه مع حكومة النيجر، مشدداً على موقفه الرافض لجميع أشكال ومظاهر الإرهاب والتطرف العنيف.