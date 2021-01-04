مليون وأكثر من 843 ألف وفاة بـ«كورونا» حول العالم

تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة مليون و843 ألفاً و631 شخصاً في العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية ديسمبر 2019، حسب مصادر رسميّة، اليوم الاثنين.

وأصيب أكثر من 85,051,970 شخصاً في العالم بالفيروس منذ بداية الوباء، بينهم 54,313,600 على الأقل تعافوا.

تستند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد، وتستثني المراجعات اللاحقة من قبل الوكالات الإحصائية، كما في روسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة.

ومنذ بداية الوباء، ازداد عدد الاختبارات بشكل كبير وتحسنت تقنيات الفحص والتعقب، ما أدى إلى زيادة في الإصابات المشخصة.

رغم ذلك، فإن عدد الإصابات المعلن قد لا يعكس إلا جزءاً بسيطاً من الإجمالي الفعلي، مع بقاء نسبة كبيرة من الحالات الأقل خطورة أو التي لا تظهر عليها أعراض غير مكتشفة.

وسجلت الأحد 8007 وفيات جديدة و579,556 إصابة جديدة في العالم.

والدول التي سجلت أعلى عدد وفيات جديدة حسب أرقامها الأخيرة، هي الولايات المتحدة مع 1532 وفاة، تليها روسيا (482) وبريطانيا (454).

والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضرراً من الوباء؛ إذ سجلت 351,590 وفاة من أصل 20,639,854 إصابة، حسب تعداد جامعة جونز هوبكنز.

وبعد الولايات المتحدة، أكثر الدول تضرراً هي البرازيل، حيث سُجلت 196,018 (7,733,746 إصابة) والهند مع 149,649 وفاة (10,340,469 إصابة) والمكسيك مع 127,213 وفاة (1,448,755 إصابة) وإيطاليا مع 75332 وفاة (2,155,446 إصابة).

وسجل في بلجيكا أعلى معدل للوفيات نسبة لعدد السكان بلغ 170 وفاة لكل مائة ألف نسمة، تليها سلوفينيا (135) والبوسنة (126) وإيطاليا (125) ومقدونيا الشمالية (121).

وأحصت أوروبا حتى الساعة 11,00 ت غ الاثنين 584,364 وفاة (27,139,667 إصابة) وأميركا اللاتينية والكاريبي 511,894 وفاة (15,745,107 إصابة) والولايات المتحدة وكندا 367,450 وفاة (21,241,168 إصابة).

وسجلت في آسيا 221,176 وفاة (14,019,838 إصابة) والشرق الأوسط 90,551 وفاة (4,042,678 إصابة) وأفريقيا 67251 وفاة (2,832,338 إصابة) وأوقيانيا 945 وفاة (31181 إصابة).



