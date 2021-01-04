ألمانيا تعتزم تمديد العزل العام حتى 31 يناير

قالت صحيفة بيلد الألمانية، اليوم الاثنين، دون ذكر مصدر، إن الحكومة الألمانية والولايات الاتحادية وعددها 16، اتفقت على تمديد العزل العام الساري حالياً حتى 31 يناير، للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا.

والمدارس، ومعظم المتاجر، وكذلك المطاعم مغلقة بموجب العزل العام الحالي الذي بدأ سريانه منذ 16 ديسمبر.

ومن المقرر أن تناقش المستشارة أنجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات إجراءات جديدة غداً، الثلاثاء.