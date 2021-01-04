أفغانستان تسجل 103 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة العامة الأفغانية، اليوم الاثنين، 103 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، من أصل 1575 عينة تم اختبارها في الساعات الـ24 الماضية، طبقاً لما ذكرته قناة «طلوع نيوز» التلفزيونية الأفغانية، اليوم الاثنين.

وسجلت الوزارة سبع حالات وفاة و125 حالة شفاء من الفيروس في نفس الفترة.

وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد حالات الإصابة تبلغ الآن 53 ألفاً و11، فيما تبلغ حالات الوفاة 2237 وحالات الشفاء 42 ألفاً و530.