استمرار أعمال البحث عن مفقودين بعد حدوث انهيار أرضي في النرويج

استمرت فرق البحث والإنقاذ في النرويج، اليوم الاثنين، في البحث عن ثلاثة أشخاص مفقودين عقب حدوث انهيار أرضي، أودى بحياة سبعة أشخاص.

وقال روجر بيتيرسين، رئيس وحدة عمليات الشرطة، للصحفيين عقب وقوع الحادث في 30 ديسمبر الماضي:«عملية الإنقاذ مازالت مستمرة».

وأضافت أنه على الرغم من برودة الطقس، مازالت الفرق تبحث عن ناجين.

وأدى الانهيار الأرضي في بلدة أسك، الواقعة على بعد حوالي 40 كيلومتراً شمال شرق أوسلو، إلى إصابة 10 أشخاص آخرين وتدمير 9 منازل. وتم إجلاء حوالي ألف شخص إلى مناطق آمنة.



