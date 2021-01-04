باكستان تخطط لإعادة فتح المدارس على الرغم من زيادة إصابات كورونا

أعلنت السلطات الباكستانية، اليوم الاثنين، إعادة فتح المؤسسات التعليمية على مراحل اعتباراً من 18 يناير، على الرغم من ارتفاع أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأعلن وزير التعليم، شفقت محمود، افتتاح المدارس الثانوية في جميع أنحاء البلاد للطلاب من الصف التاسع إلى الثاني عشر، بداية من 18 يناير.

وأضاف الوزير أن المدارس الابتدائية سوف تتبعها في يوم 25 يناير، وسوف تستأنف الجامعات الدراسة اعتباراً من أول فبراير.

وأغلقت باكستان جميع المؤسسات التعليمية في نوفمبر لمواجهة ارتفاع كبير في أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وكانت السلطات قد أعلنت في وقت سابق عن إعادة فتح جميع المدارس في 11 يناير.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي وصل فيه العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في باكستان حتى الآن إلى نصف مليون حالة، مع تسجيل أكثر من 10 آلاف حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، وفقاً للإحصاءات الرسمية.

ونصحت الجمعية الطبية الباكستانية، وهي أكبر هيئة للمتخصصين في الرعاية الصحية في البلاد، الحكومة بعدم إعادة فتح المدارس حتى تنحسر الموجة الحالية من العدوى.



