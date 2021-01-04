طوكيو تسجل 884 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الاثنين تسجيل 884 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وذكرت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية أن هذا ثالث يوم على التوالي تسجل فيه طوكيو حالات إصابة يومية تتجاوز 800 حالة.

وقال مسؤولو طوكيو إن عدد الحالات الخطرة ارتفع إلى 108 حالات، فيما تعد أعلى حصيلة يتم تسجيلها حتى الآن.

وكان رئيس مجلس وزراء اليابان يوشيهيدي سوجا قد قال في مؤتمر صحفي اليوم إن اليابان ستدرس إعلان حالة الطوارئ في طوكيو والمقاطعات المحيطة بها بسبب فيروس كورونا.

ويأتي إعلان سوجا بعد أن حث حكام المقاطعات الأربع، بما في ذلك طوكيو، الحكومة المركزية يوم السبت على فرض الإجراء على مناطقهم بعد حدوث إرتفاع كبير في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.