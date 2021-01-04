بريطانيا تبدأ استخدام لقاح أكسفورد ضد كورونا

بدأت المملكة المتحدة اليوم التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد باستخدام لقاح المختبر البريطاني أسترازينيكا وجامعة أكسفورد في ظل تزايد أعداد الإصابات في البلاد.

وتلقى مريض كلى بريطاني جرعة من اللقاح ليصبح أول شخص في العالم يحصل على اللقاح خارج التجارب السريرية بحسب ما أعلنته هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية.

وأكد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أن بدء استخدام لقاح ثان للوقاية من المرض طورته شركة أسترازينيكا بالتعاون مع جامعة أوكسفورد يعد انتصاراً للعلم في بريطانيا.. مشيراً إلى أنه سيكون طريقة الخلاص طويلة الأمد من الجائحة.

وكانت الجهات التنظيمية البريطانية قد وافقت في 30 ديسمبر الماضي على الاستخدام الطارئ للقاح.

وأطلقت بريطانيا مطلع ديسمبر 2020 برنامجاً موسعاً للتلقيح ضد فيروس كورونا باللقاح الذي طورته شركتا فايزر وبيونتيك.