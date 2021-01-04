الدنمارك تمدد حظر السفر للقادمين من بريطانيا

مددت الدنمارك حظرها على المسافرين القادمين من المملكة المتحدة، ونصحت أيضاً مواطنيها بعدم زيارة البلاد في رحلات عمل بسبب المخاوف من ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا ببريطانيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان لوزارة العدل في كوبنهاجن، أن الحظر على المسافرين من بريطانيا، والذي سيشمل كل الأشخاص غير الدنماركيين أو المواطنين من دون إقامة دنماركية، سيستمر حتى 17 يناير الجاري.

وفي بيان منفصل، قالت وزارة الخارجية الدنماركية إنها لا تشجع كل أشكال السفر إلى المملكة المتحدة اعتباراً من اليوم الاثنين.