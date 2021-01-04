إصابات كورونا العالمية تتجاوز 84.61 مليون حالة

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 84.61 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و837557 وفاة. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.



