استئناف مفاوضات سد النهضة بدعوة من جنوب أفريقيا

شعبان بلال (القاهرة)



في جولة جديدة، استأنف وزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا مفاوضات سد النهضة، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، لبحث الاتفاق حول آلية ومنهجية جديدة للتفاوض، وذلك بدعوة من دولة جنوب أفريقيا، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.

ولم تتوصل المباحثات، التي يرعاها الاتحاد الأفريقي، خلال جولاتها السياسية والفنية على مدار الأشهر الماضية إلى اتفاق بشأن تحديد منهجية للتفاوض حول النقاط الخلافية القانونية والفنية، وأبرزها قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وآلية فض النزاع.

وقالت وزارة الموارد المائية والري السودانية: إن الاجتماع ناقش مقترح السودان الرامي لتفعيل المفاوضات، بإعطاء دور أكبر للاتحاد الأفريقي عبر خبرائه، للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة، حسب طلب السودان السابق، ومن ثم النظر في المسودة التفاهمية التي أعدها خبراء الاتحاد الأفريقي للوصول لاتفاق مرضي للأطراف الثلاثة. وشهدت الاجتماعات الماضية خلاف بين الدول الثلاث حول طلب السودان إعطاء دور أكبر لخبراء الاتحاد الأفريقي، وهو ما رفضته مصر، مطالبة بضرورة إعطاء دور أكبر لجميع المراقبين، بمن فيهم الاتحاد الأوروبي وأميركا والبنك الدولي. وتزامناً مع انطلاق جولة جديدة من المفاوضات، أكد وزير الري والطاقة الإثيوبي، سيلشي بيكيلي، الانتهاء من بناء 78 في المئة من سد النهضة.