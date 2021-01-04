في ذكرى مقتل سليماني.. ميليشيات عراقية تحتشد وسط بغداد

هدى جاسم (بغداد)

احتشد أنصار ميليشيات عراقية في وسط بغداد، أمس، إحياء لذكرى مقتل القيادي الإيراني قاسم سليماني، وقائد جماعة ميليشيا «الحشد الشعبي» أبومهدي المهندس الذي كان برفقته.

وتزامن الاحتشاد مع تصاعد حدة التوتر بين إيران وأميركا في الأيام الأخيرة لإدارة الرئيس دونالد ترامب. وقُتل سليماني قائد فيلق القدس، وحدة القوات الخاصة التابعة للحرس الثوري الإيراني، وقائد الجماعة العراقية المسلحة المهندس، في 3 يناير 2020 في ضربة أميركية بطائرة مسيرة استهدفت موكبهما بمطار بغداد.

وتتهم واشنطن مسلحين مدعومين من طهران بشن هجمات صاروخية من حين لآخر على المنشآت الأميركية في العراق، منها هجمات بالقرب من السفارة الأميركية. وأرسل الجيش الأميركي، الأسبوع الماضي، قاذفتين من طراز «بي- 52»، القادر على حمل أسلحة نووية، إلى الشرق الأوسط في رسالة ردع موجهة لطهران، لكن القاذفتين غادرتا المنطقة.