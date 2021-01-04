جورجيا تحسم السيطرة على «الشيوخ» و«برنامج بايدن»

كثبيرت (رويترز)

تشهد ولاية جورجيا غداً انتخابات إعادة على مقعدين في مجلس الشيوخ الأميركي، سيحسمان بدورهما السيطرة على المجلس ومصير البرنامج التشريعي للرئيس المنتخب جو بايدن.

وحطمت حملة الدعاية التي بدأت منذ انتخابات الثالث من نوفمبر، التي هزم فيها بايدن الرئيس دونالد ترامب، كل الأرقام القياسية المتعلقة بالإنفاق وهيأت الظروف لمشاركة غير مسبوقة في التصويت. كما أغرقت التكتلات السياسية الولاية الجنوبية بطوفان من الإعلانات التلفزيونية.

ويزور بايدن الديمقراطي وترامب الجمهوري الولاية اليوم، في ما يمثل تأكيداً للأهمية السياسية لهذا السباق الانتخابي.

وإذا فاز أي من عضوي مجلس الشيوخ الجمهوريين ديفيد بيردو وكيلي لوفلر أو كلاهما، فسيحتفظ الحزب الجمهوري بأغلبية بسيطة في المجلس، وهو ما يتيح له حق الاعتراض على طموحات بايدن.

وأما إذا فاز الديمقراطيون بالمقعدين فستتساوى الكفتان، وسيكون الصوت الفاصل بين الحزبين لنائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس.

وينافس الديمقراطي جون أوسوف، منتج الأفلام الوثائقية على مقعد بيردو، في حين ينافس القس رافاييل وارنوك على مقعد لوفلر.

وكان فوز بايدن بأغلبية بسيطة من أصوات الناخبين في جورجيا في نوفمبر، أول فوز من نوعه لمرشح ديمقراطي للرئاسة على مدى جيل كامل، واستكمل هذا الفوز تحول الولاية من معقل للجمهوريين إلى ساحة مفتوحة لمنافسة ضارية.

وستجري انتخابات الإعادة لعدم حصول أي من المرشحين على 50 في المئة من الأصوات خلال انتخابات نوفمبر الماضي. وتشير استطلاعات الرأي إلى تساوي كفتي الجانبين.

وحطم التصويت المبكر الأرقام القياسية السابقة في انتخابات الإعادة، إذ أدلى ثلاثة ملايين ناخب بأصواتهم حتى الآن.

وشهد السباق إنفاق مبلغ 490 مليون دولار على الإعلانات، حسبما ذكرت شركة «آد إمباكت»، التي تتابع التطورات.

وقال مصدر مطلع: إن فريق بايدن السياسي وجه ما لا يقل عن 18 مليون دولار للإنفاق على جهود الديمقراطيين في الدعاية الانتخابية.

وإذا جاءت النتائج متقاربة، فربما يظل الوضع غامضاً ريثما يكتمل فرز الأصوات، كما أن الطعون القانونية قد تطيل أمد تلك العملية.

وكان تأكيد فوز بايدن بفارق 12 ألف صوت قد استغرق أكثر من أسبوع. ودفع إعادة فرز الأصوات مرتين باعتماد النتيجة النهائية للولاية إلى ديسمبر الماضي.