استهداف منزلي زعيمي الأغلبية «الجمهورية» و«الديمقراطية»

لويزفيل (وكالات)

استهدف مخربون منزلَي زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، ورئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي بكتابات على الجدران ودم مزيف، حسبما أفادت وسائل إعلام أميركية.

وقالت وسائل إعلام: إن عبارات منها «أين أموالي» و«ميتش يقتل الفقراء» كتبت على باب منزل ماكونيل وإحدى نوافذه في لويزفيل بولاية كنتاكي.

ووضع مخربون أيضاً دماً مزيفاً خارج منزل بيلوسي في سان فرانسيسكو، بحسب وسائل إعلام محلية.

وجرى استهداف ماكونيل وبيلوسي بعد نقاش حاد حول خطة لإنعاش الاقتصاد الأميركي، الذي تضرر بسبب جائحة «كوفيد-19». وعشية عيد الميلاد، تمت الموافقة على خطة تبلغ قيمتها 900 مليار دولار، عقب إقرار مجلس النواب، بقيادة الديموقراطيين، على زيادة المساعدة من 600 دولار إلى ألفي دولار. لكن مجلس الشيوخ، الذي يقوده الجمهوريون لم يوافق على الزيادة، رغم الدعوات الغاضبة التي أطلقها الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب للقيام بذلك. وأعلن ماكونيل للصحافيين: «لن يتعرض مجلس الشيوخ للتخويف لدفعه إلى وضع مزيد من الأموال المقترضة بأيدي أصدقاء الديموقراطيين الأثرياء، الذين لا يحتاجون إلى المساعدة».

وأكدت شرطة كنتاكي استهداف منزل ماكونيل من قبل المخربين. لكن لم يتضح ما إذا كان هناك أحد في المنزل في ذلك الوقت.

ووصف ماكونيل الكتابة على الجدران بأنه «نوبة غضب متطرفة»، مضيفاً: «التخريب وسياسة التخويف لا مكان لهما في مجتمعنا».

وفي سان فرانسيسكو، رش باب موقف السيارات في منزل بيلوسي بعلامة «ألفي دولار» مشطوبة مرفقة بعبارة «إلغِ الإيجار!» و«نريد كل شيء!».

وذكرت شبكة «إن بي سي نيوز» أن قسم التحقيقات الخاصة في شرطة المدينة يحقق في الحادث.