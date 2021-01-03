قبرص تكتشف 12 إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا



قالت وزارة الصحة في قبرص، اليوم الأحد، إن الجزيرة اكتشفت 12 حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في أشخاص سافروا إليها من بريطانيا في الآونة الأخيرة.

واكتُشفت السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تنتشر حول العالم حالياً في بريطانيا أولاً، وهي أسرع انتشاراً من السلالة الأصلية للفيروس التي اكتُشفت في الصين قبل عام. واكتُشفت سلالة أخرى جديدة في الآونة الأخيرة في جنوب أفريقيا أولاً.

وقالت وزارة الصحة القبرصية، إن السلطات اكتشفت 12 إصابة بالسلالة الجديدة من بين 19 إصابة أثبتتها الفحوص لقادمين من بريطانيا في الفترة بين 6 و20 ديسمبر.

وسجلت قبرص قفزة كبيرة في حالات الإصابة بـ«كوفيد - 19» في الأسابيع الثلاثة الماضية مع زيادة عدد الحالات اليومية على 600 حالة. ومنذ بدء الجائحة التي ظهرت في قبرص في أوائل مارس بلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة حتى الثاني من يناير 23445 حالة وتوفي 129.



