أفغانستان تسجل 203 حالات إصابة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة العامة الأفغانية، اليوم الأحد، 203 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، من أصل 1502 عينة تم اختبارها في الساعات الـ24 الماضية، طبقاً لما ذكرته قناة «طلوع نيوز» التلفزيونية الأفغانية اليوم الأحد.

وسجلت الوزارة ثماني حالات وفاة و114 حالة شفاء من الفيروس في الفترة نفسها.

وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد حالات الإصابة يبلغ الآن 52 ألفاً و909، فيما تبلغ حالات الوفاة 2230 وحالات الشفاء 42 ألفاً و405.