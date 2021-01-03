فلسطين تسجل 1155 إصابة جديدة بكورونا و31 وفاة

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل 1155 إصابة جديدة بفيروس كورونا و31 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزيرة في بيان صحفي، إن قطاع غزة سجل 409 إصابات جديدة من مجمل الحالات الجديدة.

وأضافت أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في غرف العناية المكثفة بلغ 124 "منهم 26 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي".

وقررت الحكومة الفلسطينية استمرار الإغلاق الجزئي للضفة الغربية لمواجهة انتشار كورونا.





