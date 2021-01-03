مقتل 70 شخصاً في هجمات مسلحة بالنيجر

قالت مصادر أمنية، إن 70 مدنياً على الأقل قتلوا في هجمات متزامنة على قريتين شنها مسلحون يشتبه أنهم متشددون في النيجر قرب المنطقة الحدودية مع مالي.

وقال مصدر أمني، إن نحو 49 قروياً قتلوا وأصيب 17 شخصاً في قرية تشومبانجو.

وقال مصدر ثان، وهو مسؤول كبير بوزارة الداخلية في النيجر، إن نحو 30 قروياً آخرين قتلوا في قرية زارومداريي.

ولم يتسن حتى الآن الاتصال بحكومة النيجر للتعليق.

وشهد هذا البلد الواقع في غرب أفريقيا هجمات نفذها مسلحون، وقُتل المئات في هجمات وقعت العام الماضي بالقرب من الحدود الغربية مع مالي وبوركينا فاسو والحدود الجنوبية مع نيجيريا.