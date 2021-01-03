مصر تسجل 1407 إصابة جديدة بكورونا و 54 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء السبت تسجيل 1407 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و54 حالة وفاة.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، بتعافي 654 شخصاً من مرض كوفيد 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 113480 شخصاً حتى مساء السبت، وفقاً لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء السبت بلغ 140878 حالة، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 7741 حالات وفاة.