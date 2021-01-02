مقتل وجرح وأسر عددٍ من الحوثيين بهجوم للجيش في صعدة

عدن (وكالات)

نفذت قوات الجيش اليمني، أمس، هجوماً نوعياً على مواقع ميليشيات الحوثي الإرهابية في مديرية الصفراء بصعدة. وقال قائد لواء حرب 1 العميد محمد الغنيمي لـ«وكالة الأنباء اليمنية»، إن الهجوم تم من ثلاثة محاور على جبال «غرابة» وتبة «زايد» وتباب «الجن والجوهرة»، وقطع طرق إمداد الميليشيات الواصلة بين «النقعة وتباب الشمة والغداء»، وأسفر عن مقتل وجرح وأسر عدد من العناصر.

وحررت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مواقع استراتيجية في جبهة جبل مراد جنوب مأرب، خلال هجوم تكبّدت خلاله ميليشيات الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن عناصر الجيش شنّوا هجوماً كاسحاً تمكنوا خلاله من تحرير عددٍ من الأهداف، بينها موقع الخربة الاستراتيجي. وأضاف أن المعارك أسفرت عن سقوط العديد من الحوثيين بين قتيل وجريح، إضافة إلى وقوع خسائر أخرى بشرية ومادية بقصف مدفعي لقوات الجيش وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية استهدفت تعزيزات الميليشيات ودمرتها بالكامل.

وقال قائد القطاع الغربي في جبهة جبل مراد العقيد أحمد مجيديع لـ«سبتمبر نت»، إن عناصر الجيش الوطني والمقاومة تمكنوا من استعادة مواقع استراتيجية في القطاع الغربي من جبهة جبل مراد بحافظة مأرب. وأضاف أن المعركة أسفرت عن سقوط عدد من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح، إضافة إلى استعادة أسلحة متنوعة، كانت بحوزتها.