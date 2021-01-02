«الهجرة الدولية» تدعم تعليم الأطفال النازحين في اليمن

الرياض (وكالات)

عملت منظمة الهجرة الدولية ومن خلال تعاونها المثمر مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى دعم ومساعدة الأطفال النازحين باليمن لمواصلة تعليمهم والعودة إلى مقاعدهم الدراسية. وجرى خلال الفترة الماضية تمكين 8500 طالب وطالبة من العودة لصفوفهم التعليمية إضافة إلى 750 فرداً من الكادر التعليمي والإداري، وذلك في مختلف المحافظات اليمنية.

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة وقع في سبتمبر الماضي اتفاقية مشتركة مع منظمة الهجرة الدولية، لتنفيذ مشاريع للشعب اليمني في قطاعات الإيواء والتعليم وتنسيق المخيمات في محافظات مأرب وعدن ولحج وحضرموت، يستفيد منها 224918 فردًا، ضمن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2020، بتكلفة 15 مليون دولار.