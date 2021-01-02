مطالبات بـ«ضغط دولي» لإنهاء التدخل الأجنبي في ليبيا

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)



طالب نصف أعضاء ملتقى الحوار السياسي في ليبيا، أمس، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالضغط لإنهاء أشكال الوجود العسكري الأجنبي كافة على الأراضي الليبية، ومحاسبة المخالفين للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري وتعديلاته.

وأشار 36 عضواً في منتدى الحوار السياسي الليبي، من أصل 74 عضواً، في بيان لهم إلى الآثار السلبية لمختلف أشكال التدخلات الأجنبية في شؤون الدولة الليبية، والتي أدت إلى تدفق السلاح والمرتزقة إليها، بمخالفة القرارات الدولية الصادرة بمنعها، داعين النخب السياسية الليبية إلى العمل معاً للوصول إلى حلول سياسية توافقية للمحافظة على وحدة وسيادة واستقرار بلادهم.

ودعا الأعضاء إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة من خلال تشكيل لجنة للمصالحة والمصارحة كي تعمل على الإعداد لتوفير متطلبات المصالحة.

بدوره، شدد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي فتحي المريمي على خروج المرتزقة والقوات الأجنبية قبيل نهاية المدة المحددة لخروجهم، والتي تنتهي خلال ثلاثة أسابيع، مؤكداً أن الشعب الليبي لا يريد مرتزقة على الأراضي الليبية خاصة مرتزقة تركيا، والذين ينتمون لجماعات مصنفة إرهابية.

وأكد المريمي في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، أن الحوار السياسي الليبي الذي تشرف عليه الأمم المتحدة يمكن أن ينجح حال الاتفاق علي تشكيل المجلس الرئاسي والحكومة الجديدة، لافتاً إلى أن خروج المرتزقة محدد من اللجنة العسكرية الليبية «5+5»، ولابد أن يتم تفعيل ذلك بشكل فعليّ ولا يجب ربط ذلك بالحل السياسي.

عسكرياً، أعلنت عدد من الميليشيات المسلحة التابعة لمدينة مصراتة البدء في الانسحاب من الطريق الساحلي بمنطقة بويرات الحسون؛ تنفيذاً لاتفاق اللجنة العسكرية «5+5».

وأكدت مصادر عسكرية ليبية لـ«الاتحاد» انسحاب المليشيات، التابعة لمدينة مصراتة من مناطق «بيرات الحسون» و«حيشان 25» والساحل في منطقة «الوشكة» غربي سرت.

لكن المصادر الليبية أوضحت أن انسحاب عددٍ من الميليشيات التابعة لمدينة مصراتة انسحبت بأوامر من وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا للضغط على رئيس حكومة الوفاق لتقديم دعم مالي أكبر لميليشيات مصراتة، موضحة أن الانسحاب تكتيكي، ويمكن أن تعود الميليشيات مجدداً، حال تم صرف لها الاعتمادات المالية.

من جانبه، أكد رئيس الكتلة الوطنية في مجلس الدولة الليبي، ناجي مختار لـ«الاتحاد» أن انسحاب التشكيلات المسلحة أمر ضروري لتحقيق الاستقرار ووقف حالة الاحتراب الحالية في البلاد، محذراً من حالة الاستقطاب الإقليمي والدولي على الأراضي الليبية.

وفي طرابلس، تتفاقم الأزمة الاقتصادية في ظل الصراع بين وزير المالية في حكومة فرج بومطاري ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير.

وطالب بومطاري في مراسلة، اطلع عليها مراسل «الاتحاد»، المجلس الرئاسي الليبي بالتدخل لإيجاد آلية للتعامل مع الصديق الكبير، في خضم الخلافات المتزايدة بين الأخير وحكومة الوفاق في طرابلس، واتهم بومطاري محافظ المصرف المركزي برفض تمويل حكومة «الوفاق»، وتعطيل تغذية حسابات الخزانة العامة، نتيجة تأخر إقرار الترتيبات المالية الجديدة، متهماً إياه بارتكاب مجموعة مخالفات أدت إلى تجميد الإنفاق الحكومي لمدة 3 أشهر، وأهمها بند الرواتب.