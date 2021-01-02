مشاورات «ماراثونية» لاستكمال تشكيل الحكومة السودانية

أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

في خطوة سيكون لها تداعيات كبيرة على المشهد السوداني، أقر الكونجرس الأميركي مشروع قانون يدعم الانتقال الديمقراطي في السودان، ويشدد الرقابة على قوى الأمن والاستخبارات السودانية، ويتضمن المشروع تقييماً لإصلاحات القطاع الأمني في البلاد من قبل الحكومة السودانية، كتفكيك الميليشيات، وتعزيز السيطرة المدنية على القوات العسكرية.

جاء ذلك، في ما تجري مشاورات مكثفة في السودان لاستكمال الأسماء المرشحة للحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة، التي سيتم تقديمها لرئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك للاختيار من بينها، وإعلان تشكيل الحكومة في موعد لا يتجاوز أسبوعين.

ومن جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي السوداني عبد المنعم سليمان لـ«الاتحاد»: إن القانون الجديد الذي أقره الكونجرس وأجيز بإجماع الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يعزز الرقابة المدنية على المؤسسات العسكرية في السودان، ويفرض عقوبات مشددة على المخالفين.

ويتطلب المشروع من وزارة الخارجية الأميركية تقديم استراتيجية تفصيلية للدعم الأميركي للعملية الانتقالية نحو حكومة سودانية بقيادة مدنية، كما يؤكد دعم المشرعين الكبير لتقديم مساعدات تسهل العملية الانتقالية.

وعلى صعيد آخر، تجري مشاورات «ماراثونية» بين مكونات تحالف قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية لاستكمال الأسماء المرشحة للحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة التي سيتم تقديمها لرئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك ليختار من بينها، ومن ثم، إعلان تشكيل الحكومة في غضون أسبوعين.