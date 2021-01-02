الدنمارك تبدي قلقها لازدياد الإصابات المحلية بـ«كورونا المتحوّر»

أعلنت الوكالة الدنماركية لمكافحة الأمراض المعدية السبت تسجيل 86 إصابة بفيروس كورونا المستجد المتحوّر الذي اكتشف للمرة الأولى في المملكة المتحدة، معربة عن القلق لازدياد الإصابات المحلية.

ونبهت عضو الوكالة تيرا غروف كروس في بيان إلى أنّ تفشي الفيروس المتحوّر «المعدي بوتيرة أسرع، من شأنه أن يسفر عن منحنى وبائي أكثر حدّة»، مضيفة أنّ «هذا يعني وجوب تعزيز تدابير الوقاية من العدوى أو إبقائها لفترة أطول للسيطرة على الوباء».

والمملكة الاسكندينافية التي يبلغ عدد سكانها 5.8 مليون نسمة هي الدولة التي أبلغت عن أكبر عددٍ من الإصابات المماثلة، حسب الأرقام التي تعلنها السلطات الصحية الوطنية.

وقالت الوكالة الدنماركية لمكافحة الأمراض المعدية، إنّ الإصابات الـ86 توازي نسبة «0.8% من نحو 10 آلاف و300 عينة متسلسلة بين الأسبوعين 47 و52 (من 16 نوفمبر إلى 27 ديسمبر)»، محذرة من أنّ «نسبة الإصابات المكتشفة ترتفع، إذ بحلول الأسبوع الـ52 كان مجموع (الإصابات) يمثل 2.3% من جميع العينات المتسلسلة» في مقابل 0.9% في الأسبوع السابق.

ولا يرتبط تفشي الفيروس المتحوّر في الدنمارك حصراً بالأشخاص الذين زاروا المملكة المتحدة.

وتعدّ الدنمارك واحدة من بين أكثر الدول التي تعمل على رصد هذا النوع من الإصابات.

وكانت السلطات البريطانية قدّرت أنّ الفيروس المتحوّر معد بنسبة 50 إلى 74% أكثر من الطفرات الأخرى لفيروس كورونا.

وتعمل الدنمارك على إعداد فحص «بي سي آر» جديد من شأنه أن يكشف تغيرات فيروس كورونا المستجد.

وتوصي السلطات الصحية بإبقاء القيود المعمول بها (العمل من بُعد، إغلاق المدارس والشركات باستثناء الصيدليات ومتاجر المواد الغذائية) لمكافحة تفشي الفيروس.



