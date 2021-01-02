الكويت تسجل 205 إصابات جديدة بفيروس كورونا



أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، تسجيل 205 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد 19»، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 151074، في حين تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 937 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي، إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض «مخالطة لحالات تأكدت إصابتها، وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها».

وأوضح الناطق الرسمي، أن هناك 47 حالة تتلقى الرعاية الصحية في العناية المركزة.

وعن حالات الشفاء، قال السند، إنه تم تسجيل 213 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 146990 حالة.



