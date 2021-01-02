أفغانستان تسجل 120 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة العامة الأفغانية 120 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من أصل 1230 عينة، تم اختبارها في الساعات الـ24 الماضية، حسب قناة «طلوع نيوز» التلفزيونية الأفغانية اليوم السبت.

وسجلت الوزارة أيضاً 11 حالة وفاة و116 حالة شفاء من الفيروس في نفس الفترة.

وأضافت الوزارة، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 52 ألفاً و706 حالات، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 2222، وإجمالي حالات الشفاء 42 ألفاً و291.