زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب داغستان الروسية

ضرب زلزال بلغت قوته 4.6 درجات على مقياس ريختر جمهورية داغستان الروسية اليوم.

وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي-المتوسطي EMSC أن الزلزال وقع الساعة الواحدة و5 دقائق ليلاً بتوقيت جرينتش، الساعة الرابعة و5 دقائق من صباح اليوم بتوقيت موسكو، وكان مركزه على عمق 10 كيلومتر وعلى بعد 21 كيلومتراً شمال غربي مدينة داغستان لاوار و12 كيلومترا شمال غربي ديربنت.

وأضاف المركز أنه " لا توجد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار".