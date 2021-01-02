روسيا تسجل 26301 إصابة جديدة بكورونا و447 وفاة

سجلت روسيا 26301 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية‭‭ ‬‬بينها 5452 حالة في موسكو، مما يرفع الإجمالي على مستوى البلاد إلى ثلاثة ملايين و212637.

وقالت السلطات، اليوم السبت، إن 447 شخصاً توفوا جراء الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يزيد إجمالي الوفيات المعلنة رسمياً إلى 58002.

كانت روسيا قد أعلنت أمس الجمعة تسجيل 27039 إصابة بالفيروس و536 وفاة.