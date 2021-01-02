كوريا الجنوبية ترصد أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة

رصدت كوريا الجنوبية أول إصابة بسلالة فيروس كورونا الجديدة المكتشفة في جنوب أفريقيا، و4 إصابات إضافية بالسلالة المكتشفة في بريطانيا.

وأعلن المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية اليوم السبت، أن كوريا الجنوبية أكدت 4 إصابات وإصابة واحدة بالسلالتين الجديدتين المكتشفتين في بريطانيا وجنوب أفريقيا على التوالي خلال يوم أمس، بحسب ما أوردته وكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب) اليوم.

وبهذا، ارتفع عدد الإصابات بالسلالة البريطانية إلى 9 إصابات في كوريا الجنوبية.

ومن جانب آخر، رصدت البلاد أول إصابة بسلالة كورونا المكتشفة في جنوب أفريقيا لدى شخص قادم من جنوب أفريقيا، وصل إلى كوريا الجنوبية في يوم 26 ديسمبر، وثبتت إصابته أثناء إجراءات الحجر الصحي عند دخوله البلاد بحسب يونهاب.