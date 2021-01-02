فرنسا تسجل أكثر من 19 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، تسجيل 19348 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات في فرنسا حتى الآن إلى مليونين و639 ألفاً و773 حالة، وهو خامس أعلى عدد إصابات في العالم.

وارتفع عدد وفيات كوفيد-19 بواقع 133 حالة إضافية، ليصل الإجمالي إلى 64765.

وقالت الحكومة الفرنسية، الجمعة، إن السلطات ستوسع فترة حظر التجول في 15 منطقة في شمال شرق وجنوب شرق البلاد اعتباراً من اليوم السبت لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، ليبدأ السادسة مساء بدلاً من الثامنة.

وقال الرئيس إيمانويل ماكرون في وقت سابق، إن كل من هم في بلاده يجب أن يكونوا قادرين على تلقي لقاح للوقاية من كوفيد-19 إذا أرادوا ذلك وسط انتقادات واسعة لبطء برنامج التطعيم.

