«بايونتيك» الألمانية تسابق الزمن لتكثيف إنتاج اللقاح

فرانكفورت (أ ف ب)

ذكرت شركة بايونتيك الألمانية، أمس، أنّها تسابق الزمن لزيادة إنتاج لقاح «كوفيد-19» في أوروبا، بهدف سد «الثغرة» التي خلفها عدم وجود لقاحات أخرى معتمدة.

وكان اللقاح الذي طورته شركة «بايونتيك» وشريكتها الأميركية «فايزر» الأول الذي ينال الموافقة في الاتحاد الأوروبي في أواخر ديسمبر.

ووافقت دول من بينها بريطانيا وكندا والولايات المتحدة على لقاح «فايزر-بايونتيك» في وقت سابق من العام الفائت. ومنذ ذلك الحين أعطت الضوء الأخضر أيضاً للقاحي شركة «موديرنا» الأميركية و«أكسفورد-أسترازينيكا»، تاركةً حملة التلقيح في الاتحاد الأوروبي تعتمد على لقاح واحد فقط.

وقال أوغور شاهين، أحد مؤسسي شركة بايونتيك، لصحيفة در شبيجل الأسبوعية: «الوضع الحالي ليس وردياً، فهناك ثغرة بسبب عدم وجود لقاحات أخرى معتمدة، وعلينا سدها بلقاحنا».

وازدادت الانتقادات الموجهة للوتيرة البطيئة لطرح اللقاحات في أوروبا في الأيام الأخيرة.

وفي ألمانيا، حيث كان التركيز ينصب على تلقيح كبار السن في دور الرعاية، اشتكى كبار الأطباء من أن العاملين في المستشفيات يُتركون في انتظار التطعيم، رغم تسجيلهم في المجموعات ذات الأولوية.

وشهدت فرنسا شكاوى مماثلة، وهو ما دفع الحكومة إلى إعلان أن العاملين الصحيين، الذين تزيد أعمارهم على 50 عاماً يمكنهم الحصول على اللقاح اعتباراً من الاثنين المقبل، في موعد أقرب مما كان مخططًا له في الأصل.

ويتمثل جزء من المشكلة أن الاتحاد الأوروبي قدم طلباً منخفضاً نسبياً، 300 مليون جرعة لدوله الأعضاء البالغ عددها 27 دولة، ولم يتم توقيع عقود التوريد إلا في نوفمبر، بعد عدد من البلدان الأخرى.