إيطاليا: 22 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية أن مصالحها رصدت، اليوم الجمعة، 22211 غصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة.

كما أحصت المصالح الصحية في الفترة ذاتها 462 وفاة مقارنة مع 555 أمس الخميس.

وقالت الوزارة إن 157524 فحصا أجري في اليوم السابق نزولا من 186004 قبل يوم.

بذلك، يرتفع عدد حالات الوفاة المسجل رسميا في البلاد بسبب كوفيد-19 منذ بدء الجائحة إلى 74621، وهو أكبر عدد في أوروبا والخامس عالميا.

إلا أن تقريرا، أصدره المعهد الوطني للإحصاء، أشار إلى أن عدد ضحايا فيروس كورونا في إيطاليا ربما يكون أكبر من المشار إليه في البيانات الرسمية.

وقالت وزارة الصحة إن إجمالي عدد الإصابات، حتى الآن، بلغ مليونين و129 ألف حالة.

وعلى غرار غيرها من دول أوروبا، تعيش إيطاليا إغلاقا شبه كامل في محاولة لكبح الموجة الثانية من تفشي الوباء.