أمين عام مجلس التعاون يبحث مع وزير خارجية الكويت جدول أعمال القمة الخليجية

بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف مع وزير الخارجية بدولة الكويت الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة الخليجية القادمة المزمع عقدها في العُلا في 5 يناير الجاري.

وتناول الجانبان، خلال اللقاء الذي جرى اليوم في العاصمة السعودية الرياض، مسيرة مجلس التعاون والجهود المبذولة من أجل تعزيزها والتشاور بما يحقق تطلعات شعوب دول مجلس التعاون وفقا لرؤى وتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.