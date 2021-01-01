ملكة الدنمارك تتلقى اللقاح المضاد لكورونا

تلقت الملكة مارجريت الثانية، ملكة الدنمارك، اليوم الجمعة، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد ضد حملة التطعيم العامة التي تقوم بها البلاد.

وأعلنت العائلة الملكية تلقي الملكة مارجريت، البالغة من العمر 80 عاما، اللقاح بعد ظهر اليوم، مشيرة إلى أن الملكة ستتلقى الجرعة الثانية من التطعيم في غضون ثلاثة أسابيع.

ووافق الاتحاد الأوروبي، قبيل أعياد الميلاد ورأس السنة، على التطعيم بهذا اللقاح الذي أنتجته شركة "بيونتك" الألمانية في مدينة ماينس بالتعاون مع شركة "فايزر" الأميركية.

وتلقى أول شخص في الدنمارك اللقاح المضاد لكورونا فى السابع والعشرين من ديسمبر الماضي.

وحتى الآن، أعطي ما يقرب من 30 ألف شخص في الدنمارك الجرعة الأولى من اللقاح.