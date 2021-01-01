بريطانيا تسجل 53 ألف إصابة جديدة بكورونا رغم الإغلاق

أظهرت بيانات رسمية أن بريطانيا سجلت 53285 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19، اليوم الجمعة.

وهذا رابع يوم على التوالي تتخطى فيه الإصابات الجديدة 50 ألفا.

كانت بريطانيا قد سجلت، أمس الخميس 55892 إصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.

ورصدت المملكة المتحدة 613 وفاة إضافية بالمرض مقابل 964 حالة أمس.

ويعتقد الكثير من خبراء الصحة والمراض المعدية أن هذه الزيادة في الإصابات بالمرض في المملكة المتحدة تعود إلى رصد سلالة متحورة من الفيروس أكثر عدوى من السلالة الأولى. وهذا الأمر يثير مخاوف من حدوث الأسوأ في الأسابيع المقبلة، إذ إن المستشفيات امتلأت في بعض المناطق.

أعلنت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، أمس الخميس، إعادة فتح مستشفى لندن الميداني الضخم الذي أنشئ في أوائل أبريل خلال الموجة الأولى من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الضغط على المستشفيات مع تدفق المصابين بمرض كوفيد-19.

وتخضع العديد من المناطق بينها العاصمة لندن بإغلاق شبه كامل بسبب ارتفاع الإصابات.

يأتي ذلك فيما تواصل بريطانيا حملة التطعيم ضد الفيروس التي أطلقتها في بداية ديسمبر الماضي باستخدام لقاح «فايزر-بيونتك». وتلقى أكثر من مليون بريطاني التطعيم حتى الآن.

ووافقت بريطانيا على اللقاح الذي ابتكرته جامعة أكسفورد وطورته بالتعاون مع مختبر «أسترازينيكا» للأدوية. وستبدأ يوم الاثنين 4 يناير الجاري في استخدامه جنباً إلى جنب مع لقاح «فايزر-بيونتك».