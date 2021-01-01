العراق يكتشف لغماً بحرياً ملتصقاً بناقلة نفط

أعلن العراق، اليوم الجمعة، أن قواته اكتشفت جسماً غريباً ملتصقاً بناقلة نفط قادمة إلى الموانئ العراقية في محافظة البصرة تبين لاحقاً أنه لغم بحري.

وذكر بيان صادر عن خلية أمنية في رئاسة الوزراء العراقية أنه «في تمام الساعة الرابعة من عصر أمس الخميس، لوحظ وجود جسم غريب التصق بإحدى السفن في منطقة انتظار السفن بالمياه الدولية، وتبعد 28 ميلاً بحرياً عن موانئنا النفطية أمام الموانئ العراقية».

وذكر البيان «تبين أن هذه السفينة مؤجرة من قبل شركة تسويق النفط الوطنية (سومو) وبجانبها سفينة أخرى تتزود بالوقود منها. وعلى الفور، تم تشكيل فريق معالجة المتفجرات من وزارة الداخلية، وتم نقله جواً إلى منطقة الفاو في محافظة البصرة».

وأوضح بيان الخلية «ورغم ارتفاع وشدة حركة الأمواج، تمكنت القوات العراقية من إخلاء السفينة الأخرى والإبقاء على السفينة التي تبين التصاق لغم بحري كبير بها».

وأكد البيان أن «فريق المعالجة مازال مستمراً بالعمل لإبطال مفعول هذا اللغم وإخلاء السفينة المستهدفة. وتبذل قواتنا البحرية جهداً كبيراً مع فريق المعالجة لإنجاز هذه المهمة».