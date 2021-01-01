فرنسا تزيد ساعات حظر التجول مناطق عدة لمكافحة كورونا

أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الجمعة، توسيع ساعات حظر التجول في 15 منطقة، اعتباراً من غد السبت لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، ليبدأ السادسة مساء بدلاً من الثامنة.

وتقع المناطق المعنية في شمال شرق وجنوب شرق البلاد.

وقال جابرييل أتال المتحدث باسم الحكومة لمحطة (تي.إف1) التلفزيونية الفرنسية "نتخذ قرارا فيما يتعلق بخمس عشرة منطقة. سنقيم خلال أسبوع أثر توسيع حظر التجول في تلك المناطق على انتشار الفيروس في باقي البلاد".

وأضاف "إذا تدهور الموقف أكثر في بعض المناطق، سنتخذ القرارات اللازمة. الإجراءات تدريجية ومن الممكن بالطبع، من حيث المبدأ، أن تصل إلى حد العزل العام".

وفرضت فرنسا العزل العام مرتين بالفعل، قبل أن يتم تخفيف الإجراءات في منتصف ديسمبر الماضي.

وسجلت فرنسا أعلى عدد إصابات بكوفيد-19 في غرب أوروبا وتحتل المركز الخامس على مستوى العالم حيث وصل فيها إجمالي الإصابات إلى مليونين و620425 حالة، كما وصل عدد الوفيات إلى 64632.

وقال أتال إن الفعاليات الثقافية لن تُستأنف في السابع من الشهر الجاري.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 19927 إصابة جديدة، أمس الخميس، مقارنة مع 26457 حالة يوم الأربعاء، والذي كان أعلى مستوى في أكثر من شهر.