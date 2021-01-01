العراق يرصد 900 إصابة و11 وفاة بكورونا

أفاد تقرير لوزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الجمعة، بأن المصالح الصحية سجلت 902 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضح التقرير الوبائي اليومي، الذي تعده الوزارة حول الفيروس، أن إجمالي عدد الإصابات في العراق ارتفع إلى 596 ألفاً و193 حالة.

ورصد المصالح التابعة للوزارة 11 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 12 ألفاً و824 حالة.

وأكد التقرير أن المستشفيات العراقية سجلت، اليوم، 1976 حالة شفاء جديدة ليرتفع إجمالي لمتعافين من المرض إلى 539 ألفاً و817 حالة.