مختبر «بيونتك» يحذر من نقص إمدادات لقاح كورونا

حذر مؤسسا مختبر «بيونتك» الألماني من وجود نقص في اللقاح الذي طورته شركتهما مع «فايزر» الأميركية ضد فيروس كورونا المستجد ما لم تطرح لقاحات أخرى في الأسواق.

وقال أوغور شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة «بيونتك»، في تصريحات لصحيفة «شبيجل» الإخبارية الأسبوعية الألمانية «في الوقت الراهن، لا تبدو الأمور طيبة. تظهر فجوة لأن هناك نقصاً في اللقاحات الأخرى المرخصة وعلينا أن نسد الفجوة باللقاح الخاص بنا».

وأكد شاهين أن الشركة تعمل بأقصى طاقة مع شريكتها «فايزر» لزيادة إنتاج لقاحهما ضد كوفيد-19.

كانت الشركة الألمانية الأولى في سباق اللقاحات، لكن لقاحها يصل ببطء إلى الاتحاد الأوروبي بسبب الترخيص المتأخر نسبياً للقاح من الهيئة المسؤولة عن الصحة في التكتل الأوروبي وصغر حجم الطلب المقدم من بروكسل.

وتسببت التأخيرات في طرح اللقاح المنتج محلياً مشاكل في ألمانيا، حيث اضطرت بعض المناطق لوقف التطعيم بعد أيام من بدء الحملة.

وأسس شاهين شركة «بيونتك» مع زوجته أوزليم توراجي وهي كبيرة المسؤولين الطبيين للشركة. وقال الاثنان إن الخطأ يقع على قرار الاتحاد الأوروبي بتوسيع نطاق الطلبات لأنه كان يتوقع الموافقة على المزيد من اللقاحات سريعاً.

وطلبت الولايات المتحدة 600 مليون جرعة من لقاح «فايزر-بيونتك» في يوليو الماضي بينما انتظر الاتحاد الأوروبي حتى نوفمبر ليقدم طلبا بنصف هذه الكمية.

وقالت توراجي للصحيفة «في مرحلة ما، صار واضحاً أن من غير الممكن التسليم بمثل هذه السرعة». وأضافت «بحلول ذلك الوقت، كان قد فات الأوان بالفعل لتنفيذ الطلبات التالية».

وقال شاهين إن «بيونتك» تأمل في أن تطلق خط إنتاج جديد في ماربورج في ألمانيا قبل الموعد المقرر في فبراير مع إمكانية إنتاج 250 مليون جرعة في النصف الأول من 2021.

وهناك محادثات جارية أيضا مع شركات متعاقدة ويجب أن يكون هناك وضوح أكبر بهذا الشأن بحلول نهاية يناير الجاري.

وقال وزير الصحة الألماني ينس سبان، في تغريدة على موقع «تويتر»، إن السلطات الألمانية ستفعل كل ما هو ممكن من أجل بداية سريعة ممكنة لإنتاج اللقاح في ماربورج.