«هملومة» تظفر بناموس اللقايا في الوثبة

عبدالله عامر (أبوظبي)

كسبت «هملومة» تحدي أول أشواط اللقايا الأبكار المحليات، ضمن منافسات سباقات الهجن بميدان الوثبة، التي أقيمت امس لمسافة 5 كلم، وشهدت المنافسات مشاركة كبيرة لملاك الهجن من جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

وتفوقت «هلمولة» على منافساتها بتوقيت قدره 7.29.3 دقائق، ونالت«دهمه» لمبارك جمعة الخييلي لقب الشوط الثاني للأبكار المهجنات في 7.24.2 دقائق، وحصد «مزاحم» لعبدالله بالحلوس العامري ناموس الشوط الثالث للجعدان المحليات في 7.28.0 دقائق، وانتزع «مدلل» لمالكه الدودة كردوس العامري المركز الأول بالشوط الرابع للمهجنات بتوقيت زمني في سن اللقايا بـ 7.23.9 دقائق.

وأسفرت نتائج الأشواط من الخامس حتى الخامس عشر عن فوز: «الشاهينية» لأحمد بن محمد بالروية الخييلي بزمن قدره 7:32:2، بالشوط الخامس و«الشرتا» لعلي بالرشيد الكتبي بلقب الشوط السادس بزمن بلغ 7:26:7، و«نشوان» لعتيق مطر القبيسي بلقب الشوط السابع بتوقيت قدره 7:29:8، وسجل «مربوش» لعلي سليم العامري أفضل توقيت في الشوط الثامن بلغ 4:23:2، و توج «لهايب» لعلي سعيد بن حميدان بلقب الشوط التاسع بتوقيت قدره 7:31:6، وفازت «النصيبا» للسالم سعيد حمدش الخييلي بالشوط العاشر بزمن قدره 7:25:9، وكسبت «الدانة» لحمدان سالم الشامسي الشوط الحادي عشر بـ 7:29:8، وتفوق «مكلف» لسالم خلفان الشامسي في الشوط الثاني عشر بتوقيت قدره 7:29:8، وحصد «لهب» للسهيل بالرملي العامري لقب الشوط الثالث عشر بزمن قدره 7:33:0، و فازت «صدى» لراشد سهيل المري في الشوط الرابع عشر بزمن قدره 7:31:3، وكسبت «أريام» لعمير قناص العامري ناموس الشوط الخامس عشر بتوقيت قدره 7:30:8.

وجاءت نتائج بقية الأشواط كالتالي: الشوط 16 «الميادية» لسعدي حمدش الخييلي بزمن قدره 7:25:5، والشوط 17«الجزيرة» لمحمد قشمان المنصوري بزمن قدره 7:28:7، والشوط 18 «عونك» لبخيت ناصر العامري بزمن قدره 7:30:5، الشوط 19 «النشمي» لخالد بروك الحميري بتوقيت قدره 7:29:0، الشوط 20 «مرعوشة» لسلطان متعب العافري بتوقيت قدره بتوقيت قدره 7:30:9، الشوط 21 «الشموس» لسهيل ذويب العامري بتوقيت قدره 7:29:8، الشوط 22 «مصيحان» للأحمد مغيير الخييلي بتوقيت قدره 7:28:2، الشوط 23 «وقاد» لمبارك راشد الخييلي بتوقيت قدره 7:25:2، الشوط 24 «هداوة» لمنصور محمد المنصوري بتوقيت بلغ 7:28:8، الشوط 25 «ناصية» لأحمد خليفة الخييلي بزمن قدره 7:30:5.