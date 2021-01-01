ألمانيا تسجل قرابة 23 ألف إصابة يومية بكورونا

أعلن معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في ألمانيا اليوم الجمعة أنه تم تسجيل 22 ألفا و924 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ومع ذلك، لا يمكن مقارنة الأرقام إلا على نحو مقيد مقارنة بقيم الأسبوع الماضي. وتوقع المعهد تراجع أعداد الاختبارات والتقارير الصادرة من الإدارات الصحية خلال فترة العطلات.

وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية 553 حالة.

ويوم الجمعة الماضي، تم تسجيل 25 ألفا و533 حالة. بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل 412 حالة وفاة في ذلك الوقت. وتم الوصول إلى مستوى قياسي في عدد الوفيات بواقع 1129 حالة وفاة يوم الأربعاء الماضي (30 كانون أول/ديسمبر).

ومنذ بداية الجائحة، أحصى معهد روبرت كوخ أكثر من مليون و742 ألفا و661 إصابة في ألمانيا. وارتفع إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 33 ألفا و 624 حالة حتى اليوم الجمعة. وبلغ عدد المتعافين مليون و350 ألفا و800 شخص.

وبلغ معدل الإصابة بالنسبة لكل مئة ألف نسمة في غضون 7 أيام على مستوى ألمانيا 9ر141 إصابة حتى اليوم الجمعة. وسُجل أعلى معدل في 22 ديسمبر الماضي بواقع 6ر197 إصابة.

ووفقا لهذه البيانات، وصل عدد وفيات كورونا في ألمانيا إلى 33 ألفا و791 حالة، فيما وصل عدد المتعافين من مرض كوفيد19- إلى 35ر1 مليون شخص.

تجدر الإشارة إلى أنه قد مضى قرابة 48 أسبوعا على الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.