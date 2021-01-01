الهند تسجل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم تسجيل 20 ألفا و36 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و286 ألفا و710 أشخاص.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 256 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 148 ألفا و994 شخصا.