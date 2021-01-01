مصر تسجل 1418 إصابة جديدة بكورونا و55 وفاة

قالت وزارة الصحة المصرية إنها سجلت 1418 إصابة جديدة بفيروس كورونا و55 وفاة مقارنة مع 1411 إصابة و56 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس هو 138062حالة من ضمنهم 112105 حالة تم شفاؤها و7631 حالة وفاة".

ومع تزايد حالات العدوى المؤكدة في مصر بعد انحسارها الواضح خلال شهور الصيف وفقا للبيانات الرسمية، أعلن مجلس الوزراء عن تدريس المناهج عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسي الأول.

كما أعلن في إطار الجهود الرامية للحد من انتشار المرض "عن تأجيل كافة الامتحانات التي كان من المقرر عقدها في هذا الفصل لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته".