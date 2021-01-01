إصابات كورونا العالمية تتجاوز 82.9 مليون حالة

بلغ عدد المصابين بفيروس " كورونا " المستجد على مستوى العالم أكثر من 82.9 مليون شخص، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الوباء إلى مليون و809 آلاف و744 حالة وفاة.

وأظهر إحصاء لـ " رويترز " أن الإصابات بالفيروس سجلت في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى الحالات بالصين في ديسمبر 2019.