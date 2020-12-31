تواصل الإدانات العربية والدولية لتفجيرات مطار عدن: الهجمات الإرهابية لن تقوض السلام

عواصم (وكالات)

تواصلت الإدانات العربية والدولية للهجوم الإرهابي الذي استهدف الحكومة اليمنية أثناء وصولها إلى مطار عدن الدولي، وأسفر عن مقتل وجرح عشرات المدنيين. وقال وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح خلال اتصال مع نظيره اليمني احمد عوض بن مبارك إن هذا العمل الجبان يستهدف إفشال تنفيذ اتفاق الرياض، مؤكداً دعم وتضامن الكويت مع اليمن وجهود الحكومة الجديدة في المضي قدماً لتنفيذ الاتفاق والقيام بواجباتها بما يحقق تطلعات الشعب.

وأعرب وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، خلال اتصال هاتفي مع نظيره اليمني وقوف بلاده إلى جانب اليمن في كل ما من شأنه حفظ سيادته وتثبيت الأمن والاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب. ورأى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أن العمل الإرهابي الإجرامي الذي استهدف مطار عدن، يدل على وحشية قوى التطرف التي لا تتوانى في ارتكاب الجرائم بحق الشعب وإطالة أمد أزمته الإنسانية، مبينًا أن تلك القوى الشريرة لم تلتزم بكل المعاهدات والاتفاقيات الدولية والمبادئ والقيم الإنسانية، وداعياً المجتمع الدولي لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز السلام في الأراضي اليمنية.

ودانت الولايات المتحدة بشدة الهجوم، وقالت في بيان لوزارة الخارجية إن تنفيذ هذه الهجمات بالتزامن مع وصول أعضاء الحكومة اليمنية أظهر النوايا الخبيثة لأولئك الذين يحاولون زعزعة استقرار اليمن. وأكدت أن مثل هذه الهجمات لن توقف أو تقوض الجهود المبذولة لتحقيق سلام دائم يستحقه الشعب، ويجب أن تنتهي أعمال العنف وتقديم مرتكبيها إلى العدالة.

ودانت فرنسا بأشد العبارات الهجوم الإرهابي على مطار عدن. وأكدت دعمها الكامل للحكومة اليمنية. ودعت الى تكثيف الجهود لإنهاء الصراع في اليمن ووقف الأعمال العدائية واستئناف المشاورات تحت رعاية الأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي شامل. كما أدانت وزارة الخارجية الروسية العمل الإجرامي، وقالت إن الهجوم يبرز أهمية التسوية الشاملة للأزمة الأمنية والسياسية في اليمن في أسرع وقت، معربة عن قناعتها بأنه من المستحيل حل المشكلات التي يعاني منها اليمن، بما فيها ضمان الأمن ومحاربة تنظيمي «داعش»، و«القاعدة» والمجموعات الإرهابية الأخرى بدون بلورة جميع أطراف النزاع اليمني الداخلي الحلول التوفيقية المناسبة.

ودان المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الهجوم الغاشم على مطار عدن الدولي، وجدد التزام الأمم المتحدة الثابت بدعم جهود استئناف العملية السياسية للتوصل إلى تسوية شاملة.